Play Store di Google, ancora pericolo: ecco le app infette da eliminare

Se nelle ultime settimane, per qualsiasi ragione, hai deciso di incrementare con nuove app il tuo dispositivo Android allora devi leggere questo articolo. Infatti, nel Play Store di Google ne sono state rilevate molte infette e pericolose.

Queste app sono riuscite ad aggirare i sistemi di sicurezza Play Protect e così infiltrarsi tra quelle sane presenti a catalogo. Dopo la scoperta, la maggior parte è stata eliminata prontamente da Google, ma almeno tre sono rimaste.

Tra l’altro, queste app che erano presenti sul Google Play Store hanno anche collezionato numerosi download. Una di quelle che ancora non sono state eliminate, fino a ieri era stata scaricata oltre le 50.000 volte, un dato preoccupante se si pensa che il suo obiettivo è fraudolento.

Vediamo insieme perché sono pericolose, l’elenco completo delle app infette e come difendersi. In questo modo eviterai di mettere in pericolo i tuoi dati e i tuoi risparmi oltre ai tuoi contatti e alle tue email. Inoltre, se ne hai scaricata qualcuna dovresti subito eliminarla.

Play Store: perché queste app infette mettono in pericolo gli utenti Android

È ovvio che app infette, camuffate da sane, presenti nel Play Store di Google mettono in pericolo qualsiasi utente decida di scaricarle e installarle sul suo dispositivo. Per prima cosa, il rischio è amplificato dal fatto che si trovano in uno spazio che molti considerano iperprotetto.

Quindi, seconda cosa, nessuno andrebbe mai a pensare che, invece, queste app sono state create appositamente per altri fini. Il loro sistema fraudolento ruba letteralmente tutto, dai numeri di telefono agli indirizzi email, alle password e anche ai dettagli delle carte di debito e di credito.

Ecco l’elenco completo delle app pericolose

Ora vediamo insieme l’elenco completo di queste app rilevate pericolose e infette presenti sul Play Store di Google. Conoscerle permette a qualsiasi utente di verificare se nelle ultime settimane ne ha installata una o più di una. In questo modo potrà agire di conseguenza per evitare ulteriori danni:

Document Manager

Coin track Loan – Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Come proteggersi dalle app infette che abitano il Play Store

Se hai installato anche solo per sbaglio una delle app sopra elencate vuol dire che sul tuo dispositivo non hai attivo un sistema antivirus, o quantomeno non è adeguato. Molti credono che bastino le contromisure del Play Store per evitare guai, ma ormai è chiaro che non è più così.

Ecco perché è importantissimo investire qualche euro all’anno per proteggere i propri smartphone e tablet da pericolose app infette e da minacce malevole. Uno dei più apprezzati ed efficaci, che si integra molto bene con i sistemi Android è AVG che trovi in promozione.

La sua applicazione lavora costantemente ed è pronta a rilevare qualsiasi anomalia mentre viene installata un’applicazione del Play Store di Google. In questo modo si eviteranno brutte sorprese e situazioni spiacevoli con furto dati e denaro.

Un’altra cosa da fare è scaricare solo applicazioni popolari. Questo garantisce in larga misura una selezione più accurata di ciò che viene introdotto sul proprio dispositivo. Infine, se hai scaricato una delle app infette scoperte di recente devi eliminarla e procedere al reset di fabbrica.

