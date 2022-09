App pericolose sul Play Store: la soluzione c'è ed è definitiva

Ultimamente il Play Protect di Google sta facendo un po’ cilecca non rilevando diverse app pericolose al cui interno si nascondono malware o trojan bancari. Sono lì, sul Play Store e sembrano innocue, pronte per essere scaricate e installate sul tuo dispositivo.

Peccato però che, una volta finite su smartphone e tablet Android, finiscono per attivare la loro minaccia interna capace di carpire i tuoi dati personali compresi i dettagli di pagamento. Ecco perché serve qualcosa che ti permetta di proteggere i tuoi risparmi e i tuoi device.

Siccome a occhio nudo non è sempre possibile accorgersi che quelle applicazioni non sono innocue, ma si tratta di app pericolose, per proteggersi è necessario uno strumento professionale. Il nostro consiglio è quello di affidarti ad AVG Ultimate.

Come evitare di scaricare app pericolose dal Play Store

Il buon senso è sempre un’arma vincente quando si tratta di protezione e sicurezza. Tuttavia, in certi casi non basta evitare alcune pagine Web, email con link di dubbia provenienza, acuire l’attenzione e altro. Ci sono occasioni in cui il pericolo è come un Cavallo di Troia. Stiamo parlando delle app pericolose.

Si nascondono nel Play Store di Google perché gli sviluppatori riescono a eludere i sistemi di sicurezza del Play Protect. Perciò in qualsiasi momento potremmo effettuare un download malevolo rischiando tutti i nostri dati e i nostri risparmi sui conti correnti online.

La soluzione definitiva a questo rischio c’è e si chiama AVG Ultimate. Questo speciale antivirus, oltre a proteggere in tempo reale da virus quali malware, trojan, spyware e ransomware, li individua anche nelle app che scarichiamo dal Play Store.

Come agisce AVG Ultimate? Semplicemente attivando una scansione completa delle applicazioni nel momento in cui decidi di scaricarle e attivi il download. In quel preciso istante, durante l’installazione, la sua speciale tecnologia verifica attentamente il contenuto avvisandoti se si tratta di un’app pericolosa e impedendoti di aprirla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.