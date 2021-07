La plafoniera smart rende casa tua subito più intelligente a soli 43,69€ su Amazon. Il piccolo ribasso offerto da un coupon del 5% ti permette di risparmiare qualche soldo, nonostante l'effetto valga ogni singolo centesimo.

Ordina subito per riceverla velocemente e gratuitamente. Le spedizioni sono disponibili a livello nazionale.

Plafoniera smart: cosa devi sapere su questo gioiellino

Installare una plafoniera smart è la migliore idea che avresti mai potuto avere. Con una semplice spesa riesci ad ottenere tutto ciò di cui hai bisogno per rendere la tua abitazione non solo high tech ma anche al passo con i tempi.

Semplice e con un design moderno che si adatta a gran parte degli ambienti, questo dispositivo non richiede niente in particolare se non la presenza di una connessione Wi-Fi in casa. Una volta installato, infatti, lo puoi iniziare ad utilizzare fin da subito.

Con i comandi vocali scegli il colore della luce, la musica da riprodurre e tutto quello che vuoi se possiedi un assistente virtuale come Google Assistant o Amazon Alexa. Se invece ne sei sprovvisto, l'applicazione su smartphone sarà il tuo migliore amico.

In merito all'illuminazione, poi, devi sapere che sono presenti diverse modalità. Infatti puoi scegliere tra una luce fissa, pulsante, che cambia lentamente o che salta per creare ambientazioni da festa stratosferiche.

Puoi acquistare la plafoniera smart con altoparlante integrato su Amazon a soli 43,69€. Acquistala subito perché se sei cliente Prime la puoi ricevere in appena 48 ore a casa tua. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite, ti basta scegliere per quelle presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon per ottenere l'extra sconto, i pezzi disponibili sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home