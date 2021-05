La tua casa intelligente ha bisogno di una plafoniera smart? Quella prodotta da Anten è in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 14% rende il prezzo di listino più conveniente e rende l'acquisto un affare.

Plafoniera Smart: le specifiche di questo modello

Con un design semplice e lineare, la plafoniera smart di Anten si adatta ad ogni ambiente domestico. Grazie alla sua forma ovale offre una luce perfetta che può essere modificata a proprio piacimento.

Compatibile con gli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Home, il prodotto può essere gestito mediante comandi vocali. Nel caso in cui si sia sprovvisti di tali accessori, la luce può essere modificata anche attraverso l'apposita applicazione.

I parametri modificabili sono diversi. Anzitutto è possibile gestire il grado di luminosità attraverso i livelli prestabiliti che variano dal 10 al 100%.

Per quanto riguarda la colorazione invece, questa può essere modificata solo tra il bianco freddo e il bianco caldo. Non vi è la possibilità di spaziare sui colori RGB.

Altre funzioni smart della plafoniera sono la possibilità d'impostare delle routine. Si può decidere di far accendere la luce in automatico a un certo orario così come spegnerla al raggiungimento di un tempo limite.

L'intero sistema è adatto all'alimentazione di una stanza di dimensioni che variano dai 15 ai 25 metri quadrati. È certificata IP20 e dunque è impermeabile e adatta anche a contesti come sale da bagno.

La classe energetica, infine, è di tipologia A+++.

Puoi acquistare la plafoniera smart di Anten su Amazon a soli 29,99€. Le spedizioni vengono operate in circa 48 ore se si possiede un abbonato Prime. In caso contrario sono gratuite ma effettuate in tempi standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

