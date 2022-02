Plafoniera SMART a 14€ su Amazon: sconto assurdo del 60%, pochi pezzi

Questa plafoniera smart, dotata di connessione WiFi e compatibile con gli smart speaker più celebri (Google Home e Alexa), la prendi in sconto del 60% da Amazon adesso.

Un prodotto facile da montare e super pratico. Decidi l'intensità luminosa e passi da luce calda a fredda senza problema alcuno. Spunta il coupon in pagina e prendila adesso a 14€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Plafoniera smart: a questo prezzo è un affare

Un dispositivo di design, che illumina senza ingombrare. Chi scegliere questo tipo di modello è perché desidera una fonte luminosa che non penda dal soffitto. La installi in un attimo e poi decidi ogni volta quale atmosfera creare. Con un diametro di 38 cm, potrai posizionarla praticamente ovunque desideri: dalla camera da letto al bagno oppure anche in cucina.

Meglio una luce calda oppure più fredda? Puoi passare da 3000K a 6500K senza alcun problema. Inoltre, puoi anche decidere l'intensità dell'illuminazione, fino a un massimo di 1300 lumen.

Bassissimi i consumi energetici, che si attestano su 18W appena. Il cuore intelligente di questo gioiellino ti permetterà di apprezzarne le funzionalità aggiuntive. Collegalo a Internet tramite abbinamento al tuo smartphone, basta l'applicazione per Android e iOS. Da quel momento in poi, potrai gestirne ogni aspetto direttamente dal tuo dispositivo, da qualsiasi angolo del mondo.

Come anticipato, è anche assolutamente compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Dopo aver effettuato l'abbinamento, basterà usare la voce per chiedere di accendere e spegnere l'illuminazione.

Insomma, la plafoniera smart WiFi, a questo prezzo, è un autentico affare. Da Amazon la porti a casa con uno sconto del 60% grazie a un fuori tutto Aigostar che durerà pochissimo: spunta il coupon in pagina e completa adesso l'ordine per approfittarne. La prendi a 14€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.