Plafoniera LED WiFi a MENO di 15€: Amazon WOW

Metto subito le mani avanti dicendoti che dovrai fare presto perché un’offerta così allettante durerà uno schiocco di dita. Se vuoi evitare di perdere quest’opportunità vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la plafoniera LED WiFi Aigostar a soli 14,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo sconto del 70% ti permette di avere un risparmio di quasi 35 euro. Cosa più importante avrai la possibilità d’installare una bellissima plafoniera luminosa e a basso consumo. Potrai controllarla tramite l’apposita app oppure addirittura con i comandi vocali di Alexa o Google Home.

Plafoniera LED WiFi Aigostar: tutto più semplice e bello

Scarica gratuitamente l’app Aigosmart sul tuo smartphone o tablet e controlla le luci direttamente da lì, anche quando sei fuori casa. Potrai regolare la temperatura da 3000K fino a 6500K per avere la giusta luminosità e ottimizzare l’energia elettrica. Scegli tra una luce gialla, chiara o naturale e crea l’atmosfera che vuoi. Puoi anche usare i comandi vocali chiedendo semplicemente ad Alexa o Google Assistant di accendere o spegnere la luce.

Potrai impostare un timer per fare in modo che la plafoniera si accenda o si spenga automaticamente a orari prestabiliti. L’installazione è molto semplice, può farla chiunque, anche se non sei un esperto. Garantisce una luce brillante e uniforme senza sfarfallii fastidiosi agli occhi.

Approfitta anche tu di questa incredibile offerta, ma fai presto perché come ti dicevo è limitatissima. Se vuoi evitare di perdertela vai subito su Amazon e acquista la tua plafoniera LED WiFi Aigostar a soli 14,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.