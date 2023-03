Plafoniera LED e non solo, anche SMART: compatibile Alexa e Google

Metti questa plafoniera LED in casa ed hai una luce perfetta in qualunque situazione. La gestisci in due mosse e la monti in pochissimo tempo. Finalmente hai un sistema completamente intelligente e che rende la stanza un posto migliore.

Grazie al coupon che spunti in pagina, hai il prezzo più basso di sempre: collegati su Amazon per completare l’acquisto con appena 29€ e non avere altri pensieri.

Ti ricordo che se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, ricevi il pacco in quattro e quattr’otto e senza costi aggiuntivi.

Plafoniera LED Smart: un prodotto unico da mettere in casa

Design semplice e che sta bene in qualunque ambiente. Questa plafoniera LED la puoi installare in salotto così come in camera da letto e gestirla un po’ come vuoi. Come vedi è molto moderna ma anche in ambienti un po’ più classici non stona.

Pensa che la colleghi in tre modi differenti. In confezione trovi il telecomando da avere sempre a portata di mano, ma se non è di tuo gradimento non fare a meno dell’applicazione sul tuo smartphone. Naturalmente è gratuita e la puoi installare sia su Android che iOS per non avere limitazioni.

Il terzo modo? Quale potrebbe essere se non la tua voce visto che è ti ho detto che il sistema è completamente compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Puoi cambiare colore scegliendo tra diversi, impostare una tonalità di bianco che ti aggrada o, ancora, scegliere l’intensità della luminosità per avere una luce forte o più soft.

Insomma, come avere diverse lampade ma unite in un solo e unico prodotto. Non farne a meno ora che è in promozione, collegati su Amazon e spunta il coupon per acquistare la tua plafoniera LED smart a soli 29€.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

