PIZZA a casa in 4 MINUTI con il fornetto G3 Ferrari a 50€ in MENO

Se sei un amante della pizza buona in stile tartarughe Ninja allora non puoi assolutamente perdere questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il fornetto G3 Ferrari a soli 99,99 euro, invece che 149,90 euro.

Ebbene sì, probabilmente lo hai già capito ma per esserne sicuri te lo dico comunque: è il prezzo più basso di sempre. Grazie a questo sconto del 33% potrai avere un risparmio di ben 50 euro sul totale. Con questo fantastico fornetto puoi praticamente aprire una pizzeria direttamente in casa. Pizza in 4 minuti buonissima e costo azzerato.

G3 Ferrari: il fornetto più venduto a prezzo mini

Il fornetto elettrico G3 Ferrari è il più venduto su Amazon e quindi a un prezzo del genere è un best buy assoluto da non farsi scappare. Tra l’altro se sei un cliente Prime lo puoi anche pagare in comode rate da 20 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

È dotato di un termostato regolabile che arriva fino a 400 °C e ti permette dunque di sfornare una pizza in soli 4 minuti. Ha un piatto in pietra refrattaria da 31 cm e due manopole che ti consentono di regolare la temperatura e il timer. Nonostante la sua elevata potenza ha un consumo bassissimo.

Questi sconti folli scadono sempre in pochissimo tempo dunque non aspettare sia tardi. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo fornetto G3 Ferrari a soli 99,99 euro, invece che 149,90 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.