Pixel Tablet 3 potrebbe non vedere mai la luce: Google ha interrotto lo sviluppo?

Google avrebbe interrotto lo sviluppo di Pixel Tablet 3. Non una notizia ufficiale, ma un report in esclusiva (del portale Android Headlines) che fa affidamento a “fonti del settore vicine al progetto”, le quali avrebbero confermato che il dispositivo – nome in codice “Kiyomi” – non vedrà la luce.

L’azienda abbandona il mercato dei tablet?

Una decisione, stando alle fonti, presa soltanto recentemente: il personale precedentemente assegnato al progetto verrà quindi reindirizzato verso altri programmi dell’azienda. Il primo Pixel Tablet è stato lanciato nel 2023, il prossimo è in arrivo. Ma cosa significa per Google questa brusca interruzione?

Sicuramente, la roadmap hardware dell’azienda subirà una profonda modifica, ma non è chiaro che direzione prenderà. È possibile che Google non abbia visto nel suo primo “tentativo” una strada profittevole, giungendo quindi alla decisione di fermare in tronco il progetto in corso d’opera.

Si tratta, ovviamente, di pure speculazioni – seppur affiancate da presunte fonti affidabili. Di Pixel Tablet 2 non s’è parlato: probabilmente seguirà il lancio previsto del 2025. Se le indiscrezioni dovessero ritenersi veritiere – sarà anche l’ultimo tablet prodotto dall’azienda.