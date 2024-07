Pixel Buds Pro 2 potrebbero avere quattro nuove colorazioni pastello

Raspberry, Mojito, Porcelain e Haze: non sono i nomi di cocktail, bensì le quattro nuove colorazioni che i futuri Pixel Buds Pro 2 potrebbero avere. A svelarlo un leaker tramite X, che nel suo post sostiene essere proprio questa la gamma cromatica che Google ha intenzione di adottare per i suoi futuri auricolari.

Cosa sappiamo di Pixel Buds Pro 2?

Colori più pastello che sgargianti: si va dal Raspberry che è un mix tra rosa e magenta al Mojito, leggermente più chiaro di un verde menta, fino all’elegante Porcelain, simile a un beige, e Haze, una sorta di grigio caldo.

Per il momento il leaker, @evowizz su X, ha condiviso soltanto un’anticipazione sulle colorazioni, senza rivelare ulteriori dettagli, né tecnici né di lancio. I Pixel Buds Pro sono stati rilasciati a maggio 2022, più di due anni fa, perciò è auspicabile che l’attesa per il nuovo modello non sia troppo lunga.

Considerando che l’evento di lancio dei nuovi Pixel 9 è stato spostato dal canonico ottobre al prossimo agosto, non è escluso che Google possa presentare in concomitanza anche i nuovi auricolari. Altrimenti perché il leaker avrebbe condiviso nuove informazioni sulle colorazioni di Pixel Buds Pro 2, se non ci trovassimo ormai a ridosso dell’ufficialità?

Altre precedenti indiscrezioni sui prossimi auricolari di Google parlavano di una custodia con una batteria più capiente da 650 mAh. Considerando che nei predecessori la batteria era da 620 mAh, possiamo parlare di un piccolo passo in avanti che sicuramente influirà sull’autonomia complessiva del prodotto.