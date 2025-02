Pixel 9a potrebbe "perdere" Gemini Advanced dai vantaggi per gli acquirenti

Nelle ultime settimane, è un susseguirsi di indiscrezioni su Pixel 9a. Tra le ultime anche la presunta data di lancio, fissata per il 19 agosto, e il prezzo, che potrebbe partire da 499 dollari. Ora è emersa una nuova informazione, questa volta riguardo le offerte speciali che gli acquirenti potrebbero ottenere per l’acquisto del Pixel 9a.

Niente più accesso gratuito a Gemini Advanced

A rivelarlo è il portale Android Headlines che elenca tra i possibili vantaggi che gli utenti potrebbero ricevere acquistando il nuovo Pixel 9a: Fitbit Premium per sei mesi, YouTube Premium per tre mesi e 100 GB di Google One per tre mesi.

L’offerta appare simile a quella disponibile per gli utenti che hanno acquistato Pixel 9, con alcune differenze. Sembra che Google abbia infatti eliminato un vantaggio in particolare, ovvero un anno di Google One con piano AI Premium, che includeva 2 TB di spazio di archiviazione e accesso a Gemini Advanced. Non è chiaro se questi vantaggi saranno disponibili per tutti gli utenti a livello globale.

Grazie a tutte le recenti fughe di notizie, abbiamo un quadro abbastanza completo di cosa aspettarci da Pixel 9a: un display da 6,28 pollici, processore Tensor G4 e opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Si dice anche che il dispositivo sarà disponibile in quattro colori: Porcelain, Obsidian, Peony e Iris.

Doppia fotocamera per Pixel 9a: un sensore principale da 48 megapixel e un sensore ultrawide da 13 megapixel. Il più grande aggiornamento sarà probabilmente la batteria da 5.100 mAh, la più capiente che Google abbia mai inserito in un dispositivo Pixel.