Pixel 9a, ecco quanto potrebbe costare in Italia: piccolo aumento in vista?

Mancano ormai poche settimane al lancio ufficiale di Google Pixel 9a e, come di consueto, le indiscrezioni sul nuovo dispositivo continuano a circolare. L’ultima fuga di notizie riguarda i prezzi per il mercato europeo e britannico, confermando che la strategia di Google per il segmento mid-range rimarrà pressoché invariata rispetto alla generazione precedente.

Prezzi in Europa e Regno Unito: aumento in arrivo

Il Pixel 9a arriverà con un design aggiornato, abbandonando la classica camera “bar” che ha caratterizzato i modelli precedenti. Il dispositivo sarà equipaggiato con una batteria più capiente e un display più grande, offrendo un’esperienza visiva migliorata. Sotto la scocca, il cuore pulsante del nuovo smartphone sarà il chip Tensor G4, ottimizzato per sfruttare al meglio Android 15.

Secondo un report pubblicato da Android Headlines, i prezzi del Pixel 9a in Europa e nel Regno Unito rimarranno sostanzialmente invariati rispetto al modello Pixel 8a. Ecco la lista delle tariffe previste per le varianti da 128GB e 256GB:

Belgio, Francia, Germania, Italia , Spagna: 549€ / 649€

, Spagna: Irlanda: 559€ / 659€

Regno Unito: £499 / £599

Canada: 679$ / 809$

Stati Uniti: 499$ / 599$

In Italia, il prezzo rimarrà quindi lo stesso rispetto a Pixel 8a per la versione da 128 GB, mentre l’opzione con 256 GB di memoria interna subirà un aumento di circa 50 euro.

Secondo le indiscrezioni, il Pixel 9a sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 26 marzo. Questo significa che Google potrebbe annunciare ufficialmente il nuovo dispositivo nelle prossime settimane, fornendo maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulle eventuali offerte di lancio.