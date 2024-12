Pixel 9 potrebbe creare elenchi di cose da fare tratti dalle tue... telefonate

I telefoni Google Pixel sono sempre stati incentrati sull’Intelligenza Artificiale sin dal lancio della serie Pixel 6, ma la nuova serie Pixel 9 la porta a un livello completamente nuovo grazie a tutta una serie di nuove funzionalità AI.

Pixel 9 racchiude un’impressionante gamma di strumenti AI e uno dei più importanti è la funzionalità “Call Notes”, in grado di generare automaticamente riepiloghi delle chiamate. Presto questa funzionalità potrebbe migliorare ulteriormente e addirittura realizzare degli elenchi al posto tuo.

Come funzionerà “Call To-do list”

Come riporta il portale Android Authority, Google starebbe lavorando a una nuova funzione per “Call Notes” in grado di generare automaticamente elenchi di cose da fare, che carpirà dalle telefonate effettuate. Lo strumento potrebbe chiamarsi “Call To-do List” ed è stato scovato nella versione 156.0.702757710 dell’app Google Phone.

L’ipotesi è che la “Call To-do List” sarà un riepilogo generato dall’AI delle cose da fare discusse durante una conversazione. In sostanza, l’AI ascolterà le tue conversazioni telefoniche ed estrarrà da esse una lista di cose da fare. Poiché “Call Notes” funziona sul dispositivo, anche “Call To-do List” dovrebbe essere elaborato localmente, il che significa che i dati delle conversazioni non lasceranno il telefono per motivi di privacy.

Gli utenti potranno inoltre rivedere, copiare e condividere l’elenco generato automaticamente. Oltre a “Call To-do List”, il portale è riuscito a scovare e attivare un’altra funzionalità in arrivo per Google Dialer. Utilizzando la funzionalità Call Screen, Dialer ora mostrerà quante chiamate spam ha rifiutato in un mese.