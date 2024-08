Google Pixel 9, già in super offerta: risparmia 100€ con la promo di lancio

l Google Pixel 9 è l’ultimo smartphone Android di Google, appena lanciato sul mercato e già disponibile con un’offerta di lancio imperdibile: uno sconto del 10%, che porta il prezzo a 899,00€ rispetto al prezzo originale di 999,00€. L’apice della tecnologia di Google, ad un prezzo da non farsi assolutamente scappare.

Il nuovo chip Gemini è progettato per offrire velocità e efficienza senza precedenti, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva. Questo chip è particolarmente ottimizzato per le applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning, rendendo lo smartphone non solo veloce ma anche intelligente nella gestione delle operazioni quotidiane.

La fotocamera avanzata del Pixel 9 è un’altra caratteristica che lo distingue dalla concorrenza. Con le tecnologie all’avanguardia di Google, puoi aspettarti foto straordinarie in qualsiasi condizione di luce, con miglioramenti significativi in termini di dettaglio, colore e nitidezza. Le funzioni di fotografia computazionale permettono di catturare immagini incredibili anche nelle situazioni più difficili.

Il dispositivo è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, che offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e una luminosità che garantisce una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il design elegante, nella colorazione Grigio creta, conferisce al Pixel 9 un aspetto moderno e sofisticato.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Pixel 9 è equipaggiato con una batteria capace di durare fino a 24 ore, supportando facilmente una giornata intera di utilizzo intensivo senza necessità di ricarica. Inoltre, con 256 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per foto, video, app e molto altro. Non rimane ancora molto tempo per approfittare dell’offerta di lancio: acquista subito il Pixel 9 con uno sconto di 100€, prima che sia troppo tardi.