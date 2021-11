Pixel 6 Pro: Google parla dei problemi allo schermo

Google risponde in merito al problema dello sfarfallio dello schermo del Pixel 6 Pro; ecco cosa ha riferito il gigante della tecnologia di Mountain View.

Google Pixel 6 Pro ha dei problemi al display: che succede?

BigG ha recentemente lanciato la serie di smartphone Pixel 6 con hardware impressionante e specifiche tecniche al top: display QHD + LTPO, chipset Tensor e una grande batteria. Tuttavia, alcuni dei primi possessori della variante 6 Pro stanno riscontrando problemi di sfarfallio dello schermo. Oggi la compagnia ha riconosciuto il problema e ha condiviso una dichiarazione ufficiale sulla sua community di assistenza.

Da qualche giorno si parla del problema dello sfarfallio del display del Google Pixel 6 Pro. In particolare, alcuni utenti hanno affermato che mentre si preme parzialmente il pulsante di accensione, il dispositivo visualizza strisce orizzontali sullo schermo.

Secondo la società, non si tratta di un problema hardware, ma piuttosto di un bug software che verrà risolto nel prossimo aggiornamento programmato, che pare che verrà reso disponibile il mese prossimo.

Gli utenti possessori di Pixel 6 Pro potrebbero notare lievi artefatti transitori del display quando sono spenti e quando premono il pulsante di accensione con una leggera pressione. Inoltre, si dice che il prossimo update OTA risolverà anche altri bug.

Giusto come “remind me”, Pixel 6 Pro sfoggia un display da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Viene fornito con un Corning Gorilla Glass Victus. È alimentato da un processore Tensor e ha fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Ha anche uno scanner di impronte digitali in-display per la sicurezza dei dati degli utenti. Contiene una batteria da 5.003 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida.