Pixel 6: Google produrrà oltre 7 milioni di unità, mai così tante

Poche ore fa, Google ha presentato al mondo la sua nuova gamma di smartphone: stiamo chiaramente parlando di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, il colosso di Mountain View starebbe pianificando un sostanziale raddoppio del quantitativo di spedizioni, chiedendo ai fornitori di produrre oltre 7 milioni di dispositivi Pixel 6.

Google Pixel 6 e 6 Pro lanciano la sfida a Samsung, Apple e Xiaomi

Una cifra di molto superiore rispetto a quanto visto lo scorso anno. Per i Pixel 5a, Google ha fermato la produzione a 5 milioni di device. Sarebbe quindi un notevole passo in avanti per l'azienda, pur restando lontani anni luce rispetto ai numeri di iPhone 13.

In questi ultimi mesi del 2021, a poca distanza dalla presentazione ufficiale, i nuovi melafonini toccheranno quota 80 milioni di unità prodotte. L'obiettivo di Google, più che eguagliare le cifre da capogiro dei concorrenti, resta quello di rosicchiare quote di mercato ad Apple, Samsung e Xiaomi.

Ci troviamo però al cospetto di una strada in netta salita. I recenti Pixel 6 e 6 Pro, pur non stupendo in maniera particolare, hanno certamente catturato l'attenzione del pubblico: resta da capire quante tra le intenzioni d'acquisto dei potenziali consumatori assumeranno reale concretezza.