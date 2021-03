Come suggeriscono alcune recenti indiscrezioni relative ad Android 12 – il prossimo sistema operativo di Google – il Pixel 6 potrebbe essere provvisto di uno scanner diverso da quelli visti in precedenza.

Pixel 6: Android 12 porterà…

Solitamente, le versioni beta del sistema operativo ci offrono una prima indicazione sulle modifiche al software in corso, ma l’ultima beta di Android 12 potrebbe aver appena rivelato una variazione relativa all’hardware. In buona sostanza, pare che Google introdurrà sul suo prossimo Pixel 6 uno scanner per le impronte digitali sotto il display.

Lo sviluppatore kdrag0n ha infatti notato la menzione di “UdfpsControllerGoogle” nel codice della seconda anteprima per sviluppatori di Android 12. Questa dicitura indica la tecnologia dello scanner per le impronte digitali sotto il display, suggerendo di conseguenza che la funzione è in fase di sviluppo per un telefono Pixel.

Questo codice non garantisce tuttavia che il colosso di Mountain View lancerà un terminale con il suddetto scanner, ma sicuramente aumenta la probabilità il sistema sia implementato sul Pixel 6 (dato che questo telefono si avvierà sicuramente con la dodicesima versione dell’OS di big G).

Oltretutto, secondo quanto è emerso dal codice della nuova Developers Preview 2 di Android 12, pare che l’azienda statunitense stia lavorando ad una “dashboard di gioco” – al momento, un semplice menù con impostazioni pensati per avviare determinate azioni – forse prerogativa esclusiva degli smartphone Pixel.

Ma non è finita perchè che un’altra funzionalità nascosta ed in fase di sviluppo per Android 12 è comparsa in Developer Preview 2: si tratterebbe di una feature dedicata allo scorrimento rapido delle notifiche.

Nell’attesa di avere maggiori dettagli, è importante ricordare che Android 12 è ancora in fase di test e nulla è certo al momento.

