La pendrive Sandisk iXpand è un’ottima soluzione per trasferire velocemente ed in maniera intuitiva foto, video e file tra i vostri dispositivi iPhone, iPad e PC o Mac, grazie alla doppia connessione USB 3.0 e Lightning. Quest’oggi è in grande offerta su Amazon e la trovate al prezzo di 33,99 euro invece di 40,08 euro.

SanDisk iXpand USB 3.0 – Lightning: archiviare file tra dispositivi iOS non è mai stato così semplice

iXpand USB 3.0 – Lightning di SanDisk consente di sincronizzare automaticamente le vostre foto, video e file direttamente dalla Sandisk iXpand ogni volta che la connettete al dispositivo senza bisogno di connessione Internet. La pendrive Sandisk iXpand vi permette, inoltre, di scattare foto e registrare video direttamente sulla memoria iXpand senza passare dall’album fotografico Apple o di fare il backup dei file multimediali presenti nell’account social media di Facebook, Instagram e Google Photo.

L’applicazione dell’unità iXpand consente di gestire con sicurezza foto, filmati e molto altro per liberare spazio sul vostro dispositivo e inoltre l’unità flash è dotata di un connettore USB 3.0 ad alta velocità per consentirvi di trasferire rapidamente contenuti al vostro PC, MAC o dispositivo mobile.

L’unità flash iXpand Flash è progettata con un connettore flessibile per consentirne l’inserimento direttamente nel vostro iPhone o iPad senza dover rimuovere la custodia. In ogni caso non solo iPhone e iPad poiché il dispositivo è compatibile anche con sistemi operativi quali Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS e Mac OS X v10.8 (o più aggiornato).

Piccola, facilmente trasportabile anche in tasca e soprattutto sicura grazie alla protezione tramite password (128-bit AES encryption), questa splendida iXpand USB 3.0 – Lightning da 64 GB può essere vostra al prezzo di 33,99 su Amazon.

