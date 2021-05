Sono più i Giga che navighi o i Giga che cammini? Ho Mobile vuole incoraggiarti ad intraprendere un percorso virtuoso e, anche se camminando magari userai Spotify, ti sfida comunque a metterti in moto. La challenge è lanciata, quindi “Più passi che Giga” per tutti. O almeno per chi raccoglierà, e vincerà, la sfida.

Grazie alla nuova sezione “Più Passi che Giga” sull’app aggiornata di ho. Mobile, ogni cliente potrà accettare la sfida e tenere monitorati i propri progressi del mese. Che siano camminate nel parco, in città o persino in salotto, la sfida lanciata da ho. Mobile è quella di fare più GigaPassi (1 GigaPasso = 10.000 Passi) rispetto ai Giga consumati in un mese. E al termine della sfida, sarà possibile riscattare la propria sorpresa.

L’operatore virtuale promette che ci metterà del proprio: i giga “risparmiati” si trasformeranno in alberi grazie al programma Treedom e l’invito al movimento diventerà vera e propria partnership in moto attraverso la My Deejay Ten del prossimo 23 maggio.

