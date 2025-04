Pirateria online: per utenti IPTV e Pezzotto multe fino a 5mila euro

La lotta alla pirateria online sembra essere protagonista di una svolta importante con l’annuncio di multe salate per ogni singolo utente di IPTV e Pezzotto illegali. Questo è l’aggiornamento che arriva dal versante che segue con attenzione e partecipa allo smantellamento delle organizzazioni criminali che distribuiscono contenuti protetti da copyright.

“La pirateria è un problema oggettivo“, ha dichiarato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A. “La Lega si sta muovendo molto nei confronti non solo più di chi manda il segnale, ma anche verso gli utenti. Sono già pronte 5.000 multe a soggetti individuati e adesso verranno sanzionati. Non è una grande multa, purtroppo sono 50 euro di multa però sulla recidiva poi si può arrivare fino a 5mila euro“.

“È pesante – continua Simonelli – ma vorremmo incidere con la Guardia di Finanza sulla reputazione di chi prende questa multa, facendoli andare a ritirare la sanzione alla Guardia di Finanza“. Insomma, una posizione chiara e provvedimenti duri contro anche i clienti della pirateria online che sfruttano IPTV e Pezzotto per accedere a eventi sportivi senza un abbonamento ufficiale.

Pirateria Online: molti vedono IPTV e Pezzotto come una furbizia

Da quanto emerge, molti utenti che fruiscono di IPTV e Pezzotto, non vedono la pirateria online come un reato. È stato proprio Simonelli a specificarlo: “Io vorrei che questa cosa fosse percepita, perché da molte persone la pirateria non è vista come reato ma come una furbizia e su questo se le squadre mi aiuteranno mi piacerebbe realizzare una campagna. Qualcosa del tipo: ‘Avrei voluto comprare un centravanti, ma se tutti avessero fatto l’abbonamento forse l’avrei acquistato’. Vorrei lanciare qualcosa di questo tipo“.

Un inasprimento delle conseguenze legate alla pirateria online per i consumatori sembra essere la soluzione più gettonata. Nondimeno, è importante anche ricordare i continui rincari degli abbonamenti legati a PayTV e piattaforme di streaming live e on demand, soprattutto legate a eventi sportivi come il calcio.

Infine, l’obiettivo è quello di rendere sempre più difficile acquistare abbonamenti IPTV e Pezzotto, contrastando sul nascere la pirateria online.