Pioggia di sconti su Eneba: giochi, gift card e fino al 15% di cashback

Da Eneba sono iniziate le offerte invernali: non soltanto sconti su una selezione di giochi, ma anche fino al 15% di cashback che potrai riutilizzare per acquisti futuri sulla piattaforma. La promozione sarà attiva fino al 31 dicembre, per acquisti tramite la piattaforma Eneba.

I migliori sconti (con cashback) Eneba

Tra i migliori giochi in promozione su Eneba, segnaliamo:

Dave the Diver (Steam) a 8,94 euro invece di 19,99 euro, 15% di cashback;

(Steam) a 8,94 euro invece di 19,99 euro, 15% di cashback; Fallout New Vegas (Ultimate Edition, Steam) a 4,38 euro anziché 19,99 euro, 15% di cashback;

(Ultimate Edition, Steam) a 4,38 euro anziché 19,99 euro, 15% di cashback; Super Mario Party (Nintendo Switch) a 46,01 euro invece di 59,99 euro, 15% di cashback;

(Nintendo Switch) a 46,01 euro invece di 59,99 euro, 15% di cashback; Detroit Become Human (Steam) a 9,04 euro invece di 39,90 euro, 15% di cashback;

(Steam) a 9,04 euro invece di 39,90 euro, 15% di cashback; The Last of Us Part 1 (Steam) a 23,41 euro anziché 59,99 euro, 12% di cashback.

Sono disponibili anche moltissime gift card, la maggior parte delle quali, tuttavia, non attivabili in Italia. Tra quelle che è possibile utilizzare anche nel nostro Paese c’è Roblox (2200 Robux) a 22,82 euro, con il 10% di cashback; Fortnite (1999 V-Buck) a 11,14 euro, con 10% di cashback, Valorant (1520 Valorant Points) a 13,76 euro, 10% di cashback; League of Legends (1895 RP) a 14,57 euro, 10% di cashback; EA Sports FC 25 (5900 FC Points) per Xbox a 39,45 euro, 10% di cashback.

La promo Eneba proseguirà fino al 31 dicembre: è l’ultima occasione dell’anno per acquistare giochi e gift card in sconto, oltre che per ottenere extra cashback, fino al 15%, da riutilizzare per futuri acquisti. Ricordiamo che tutti gli acquisti Eneba sono digitali: non riceverai quindi un gioco fisico, ma un codice da riscattare tramite la tua console o il tuo PC.