Dazzle DVD Recorder HD è un'interessante scheda di acquisizione dell'azienda Pinnacle Studio scontato a 59,99 euro, in grado di convertire le vecchie VHS in DVD o file video più recenti da conservare nel proprio PC o smartphone.

Pinnacle Studio: come funziona Dazzle DVD Recorder HD?

La scheda di acquisizione di Pinnacle Studio permette di catturare e convertire il segnale analogico delle videocassette in un formato digitale a scelta.

Praticamente, grazie a questo prodotto scontato in queste ore sarà possibile prendere i contenuti video da videoregistratori, videocamere Hi8 e V8 e convertirli in formati più recenti. Dopodiché, il file catturato potrà essere salvato sul proprio PC oppure masterizzato su un DVD da custodire con cura.

In confezione oltre alla banale scheda di acquisizione è presente anche un programma chiamato Pinnacle Studio per Dazzle, in grado di editare i video appena catturati dai dispositivi analogici.

Questo software viene adoperato anche per catturare la fonte video dalla videocassetta o da altri dispositivi non digitali. Essendo comunque un aggeggio molto ricercato e non comune, la compatibilità dei vari sistemi operativi non è delle migliori.

I requisiti minimi di sistema per utilizzare al meglio Dazzle DVD Recorder HD ed il suo programma sono i seguenti:

Il sistema operativo che Pinnacle Studio raccomanda è l'affidabile Windows 10 . Inoltre, sia il programma che la scheda di acquisizione sono anche compatibili con i meno recenti Windows 8, Windows 7, solo a 64 bit.

I processori che funzionano senza problemi sono l' Intel Core i3 e l' AMD A4 a 3 GHz di clock o con prestazioni superiori.

e l’ a 3 GHz di clock o con prestazioni superiori. La memoria RAM supportata è di 4GB.

Come potete vedere, Dazzle DVD Recorder HD ed il relativo software venduto assieme, non sono compatibili con i PC che montano il sistema operativo proprietario di casa Apple. Inoltre, acquistando il tutto online avrete diritto alla spedizione gratuita a casa vostra.