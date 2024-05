Pieghevole e con MagSafe: power bank 3in1 CERTIFICATO e veloce (19€)

Se hai un iPhone delle ultime serie e ti porti ancora dietro il cavo, stai sbagliando qualcosa. Non usi il MagSafe integrato? Beh, con questo power bank, cambi direzione di vita. Ideato da INIU, ha 3 utilizzi e un design originale oltre che comodo.

Collegati ora su Amazon e non te lo perdere. È disponibile con due sconti e se spunti il coupon del 30%, paghi appena 19,49€. Cosa aspetti? Deve diventare tuo.

Con un abbonamento Amazon Prime le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Power Bank 3in1 con MagSafe e non solo: i dettagli

Dobbiamo essere chiari sulla questione: i power bank sono stati creati perché tu li possa portare in giro senza problemi. Sul mercato, però, è estremamente semplice incappare in modelli che sono dei mattoni. In tasca, come puoi capire, non sono il massimo.

INIU, invece, ha realizzato un dispositivo che anche quando è chiuso rimane compatto, sottile e leggero. Usalo come vuoi ma se vuoi sfruttarlo al massimo, aprilo come se fosse un libro ed ecco che hai 3 spazi da usare liberamente con i tuoi dispositivi.

In modo particolare hai una parte dedicata alla ricarica del tuo iPhone attraverso MagSafe, uno per le AirPods e uno per il tuo smartwatch così non fai proprio a meno di niente. Certificato Qi non rischi di rovinare le batterie ma anzi, le tieni persino al sicuro!

Perché scegliere questo modello. Beh, lo usi con tre prodotti in contemporanea, non hai bisogno di cavi e lo porti dove vuoi oltre a poterlo piegare a piacimento e trasformalo altresì in uno stand per lo smartphone. Ho bisogno di dire altro?

Collegati subito su Amazon dove il power bank 3 in 1 di INIU è in doppio sconto. Spunta il coupon del 30% e pagalo 19,45€ con una mossa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.