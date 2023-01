Piccolo Comune senza fibra? Ecco l'offerta Vodafone FWA

Vodafone investe nei piccoli Comuni, portando la banda ultralarga laddove la fibra ottica ancora non è arrivata. Entro marzo 2023 – è la stima dell’azienda – la più innovativa tecnologia FWA coprirà ben 2.500 piccole località di tutta Italia, garantendo loro una migliore esperienza di connessione. Non manca, naturalmente, l’offerta collegata: se anche tu abiti lontano dai grandi centri urbani e vorresti navigare fino a 300 Megabit/s mantenendo il tuo numero fisso, per te c’è Casa Wireless+ a 27,90 euro.

Vodafone FWA: cosa include e dettagli

Smart working, videogaming, ma anche semplice relax di fronte alla tua piattaforma streaming preferita: attività scontante per chiunque, ma chi abita nei piccoli Comuni potrebbe trovarsi a fare i conti con fastidiosi buffering e continue disconnessioni, dovute a una rete non abbastanza potente e stabile. L’offerta Vodafone FWA è pensata proprio per coloro che cercano la stabilità di rete, pur risiedendo lontano dai grandi centri urbani.

Sottoscrivendo l’offerta Casa Wireless +, Vodafone garantisce internet senza limiti alla massima velocità fino a 300 Megabit/s. L’effettiva velocità di connessione è definita in base alla tecnologia FWA (4G o 5G) disponibile per l’indirizzo.

Incluso nel prezzo troviamo il modem con Wi-Fi Optimizer, il sistema intelligente che permette a tutti i dispositivi collegati alla rete di rimanere connessi tra loro, e i dispositivi per la tecnologia FWA, a seconda che si tratti di copertura indoor oppure outdoor. Come abbiamo anticipato, resta la possibilità di mantenere il proprio numero fisso, con chiamate illimitate verso altri fissi e mobili nazionali incluse nel prezzo di vendita finale.

Come richiedere Vodafone FWA e costi di attivazione

L’offerta Casa Wireless + di Vodafone è commercializzata al prezzo di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione è diluito in 4 euro al mese per 24 mesi o 96 euro una tantum nel caso di copertura outdoor, altrimenti di 72 euro rateizzabile in 24 rate da 3 euro al mese se l’indirizzo è raggiunto da copertura indoor. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto a pagare le rate residue o risolverle in un’unica soluzione, più un costo di disattivazione di 18 euro.

Come richiedere la promozione? Basta collegarsi a questo link e selezionare l’offerta tra quelle disponibili. Premendo il pulsante rosso e inserendo il proprio numero di telefono, si verrà quindi contattati gratuitamente da Vodafone per procedere con la verifica e l’attivazione del servizio al proprio indirizzo di casa. La soluzione è disponibile solamente online.

