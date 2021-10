Piastra professionale Philips: capelli perfetti per giorni (-30%)

Se sei alla ricerca del regalo perfetto, su Amazon non puoi fare a meno di gradire la promozione che rende la piastra professionale Philips super economica. Con appena 57,78€ te la porti a casa per usarla tu o donarla a una persona a te cara. Il risparmio del 30% è davvero da prendere al volo visto che ti fa risparmiare circa venticinque euro sul prezzo di listino.

Ovviamente le spedizioni sono gratuite e in più se sei membro Prime avvengono persino in un solo giorno lavorativo. Cosa aspetti?

Piastra professionale Philips: quello che ci voleva

Mettere in piega i capelli non è un gioco da ragazzi. Uno potrebbe pensare che fare un liscio è facilissimo, ma se tra le mani non hai il giusto strumento dopo qualche ora i tuoi capelli torneranno ad essere gonfi a causa della scarsa qualità e dell'umidità.

La piastra professionale Philips ti permette di avere risultati ottimi e degni di un parrucchiere dove e quando vuoi. Con le sue piastre in titanio e la funzione ionizzante i capelli rimarranno in posa per ore e giorni nei più fortunati dei casi. Questa caratteristica, purtroppo, è variabile in base al tipo di capello su cui si lavora.

Si riscalda in 10 secondi, arriva fino a un massimo di 230°C e il filo è così lungo che non ti darà alcun fastidio. Inoltre non si annoda perché è montato su un sistema girevole.

Cos'altro dirti, se sei bravo abbastanza puoi cimentarti anche nella creazione di lucidissimi boccoli.

Acquista subito questa piastra professionale Philips su Amazon a soli 57,78€. La ordini e la ricevi in uno o massimo due giorni se possiedi un abbonamento Prime. Le spedizioni sono gratuite per tutti i clienti che non fanno parte della sottoscrizione.