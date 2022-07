Piastra da viaggio piccola e compatta a meno di 17€ su Amazon: prezzo FOLLE

Prendersi cura della propri chioma è un step fondamentale della routine di molti e, proprio per questo, abbiamo pensato di proporti un prodotto ideale per creare acconciature e allisciare i capelli anche mentre sei in vacanza. Ovviamente, la questione grandezza e ingombro nella valigia o nel proprio zaino è più che importante in questo specifico caso, per cui abbiamo deciso di menzionare l’ottima piastra da viaggio Mini Size Imetec Bellissima. Se stai cercando una soluzione efficace ed economica, non dovresti assolutamente farti scappare questo fantastico modello, disponibile a soli 16,20€ invece di 23,99€.

Il prodotto dell’acclamato brand Bellissima, pioniere nel settore dell’hair styling, è perfetto per lisciare e rendere luminose anche le chiome più crespe in pochissimi minuti. Dimensione compatte, ottima da portare in borsa e in viaggio, ottima per lo styling di capelli lunghi, corti e per gestire la frangia ma, non meno importante, in grado di raggiunge una temperatura di 200°C. Per questo non ti dovresti far scappare l’occasione di portarla a casa con uno sconto attivo del 30%.

Capelli perfetti anche in vacanza

Per avere un look sempre curato e definito, anche in spiaggia o in montagna, è fondamentale avere con sé lo strumento migliore. La piastra per capelli Mini Size Bellissima, infatti, è facile da usare, piccola, maneggevole e dotata di multivoltaggio automatico. Come anticipato, è perfetta da utilizzare sia su capelli lunghi e corti, per un ritocco dell’ultimo minuto o per definire la piega dopo la palestra, per esempio.

Il prodotto Imetec Bellissima, inoltre, è caratterizzato da ottime piastre interne riscaldate con rivestimento in ceramica che ti consentono uno styling facile e veloce, senza troppo impegno. Le dimensioni ridotte e la comodità d’uso rendono questa piastra per capelli la vera soluzione anche per ogni situazione d’emergenza. Per questo, ti consigliamo di acquistarla fintato che è disponibile a soli 16,90€.

