Piastra capelli PROFESSIONALE in titanio per capelli lisci e mossi (28€)

Un prodotto per lo styling che supera di gran lunga le aspettative. Questa favolosa piastra per i capelli in titanio ha tutte le caratteristiche per permetterti di acconciare la tua chioma senza bruciarla e soprattutto senza perdere tempo. Una passata e puoi avere onde setose o liscio perfetto a tua disposizione.

Piastra per capelli professionale: piastre in titanio ed effetto lucente

Non solo è comoda ed ha tutto al posto giusto ma questa piastra per capelli professionale ha tutto quello che ti occorre per uno styling che non ha limiti. La puoi usare anche da neofita perché al suo interno ha una serie di tecnologie che controllano la temperatura per non salire mai al di sopra della soglia prestabilita e non rovinare i tuoi capelli. In fin conti lo sai, ci vuole un attimo ad avere le punte tutte bruciacchiate.

Ma venendo a noi, la particolarità di questo modello è che la le piastre in titanio iper lisce per far scivolare i capelli tutte le volte. Sono incastonate all’interno del corpo principale e non ci sono aperture o legamenti in vista così da evitar che le ciocche possano rimanere intrappolate e successivamente strappate dallo scalpo. Con 5 impostazioni di temperatura, scegli la tua preferita.

Altro punto a favore della piastra è il suo design con bordi arrotondati, il quale ti permette di ottenere sia un liscio perfetto che un effetto ondulato in base a come la maneggi.

Con cavo che ruota a 360° e spegnimento automatico, non hai altre preoccupazioni.

