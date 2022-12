Piantana SMART multicolore: meraviglia premium a prezzo assurdo (Amazon)

Lo ammetto. Questa volta mi sono prima assicurata l’acquisto e poi ho iniziato a segnalarla. Il motivo? Beh, una piantana smart come questa, con un sacco di colori e la piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Bellissima nel design, regolabile per tipologia di colore e intensità, con questo sconto io l’ho presa al volo. Il motivo? A 59€ circa appena è impensabile trovarla!

Super facile da configurare, praticissima e posizionatile in qualsiasi ambiente, essendo super sottile e alta (168 cm) non è particolarmente ingombrante. Il momento di fare il tuo affare su Amazon è adesso: spunta il coupon in pagina e prendila ora a mini prezzo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii veloce.

Piantana smart multicolore: prezzo pazzesco su Amazon

Elegante e bellissima nel design, basta collegarla a una presa di corrente elettrica e l’installazione fisica è finita. A quel punto, basta completare la configurazione tramite applicazione per smartphone: pochissimi secondi per abbinarla a Internet tramite WiFi. A quel punto, potrai facilmente gestirla come preferisci, anche se non sei a casa. Puoi accenderla, spegnerla, programmarla e sceglierne il colore.

Sfruttando gli assistenti vocali Alexa e Google Home, hai la possibilità di gestirla anche tramite la voce. Super comodo per organizzare al meglio la tua casa. Per finire, massima attenzione ai consumi energetici: questo prodotto non assorbe mai più di 25W.

Un prodotto spettacolare, insomma. Super utile, bellissimo esteticamente e in grado di creare in un attimo l’atmosfera perfetta. Questa piantana smart, a questo prezzo, è un autentico affare. Non perdere l’occasione di portarla a casa a prezzo pazzesco da Amazon. Normalmente, con 59€ circa appena, non si riesce ad acquistare nemmeno un modello “normale”, figurarsi uno connesso. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, te l’accaparri spendendo pochissimo e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.