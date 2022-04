Piantana LED economica: potente, regolabile, consuma niente (provata)

Ho una zona della casa con soffitto ribassato e ho deciso di non usare lampadari. Da qui, l'idea di provare a sfruttare una piantana LED per l'illuminazione, ma c'erano criteri da rispettare. Doveva essere bella potente, regolabile per temperatura e intensità, economica, bella esteticamente e anche a basso consumo energetico.

Da lì, la mia ricerca su Amazon di un prodotto che valesse la pena prendere. Mi sono innamorata di questo modello di design, che – da descrizione – montava una lampada da 30W. Il prezzo non era eccessivo, quindi mi sono decisa a provarla: una sorpresa. Dopo un mese di utilizzo, ho notato che è in sconto a più o meno 20€ in meno di quanto ho speso io per comprarla. Per questo mi sono decisa a segnalarti l'occasione, della quale puoi approfittare semplicemente spuntando il coupon in pagina. Un prodotto come questo, a 42€ circa appena, è decisamente da un ottimo affare.

Piantana LED potente, economica e versatile: è questa quella da scegliere

Non potevo affidare l'intera illuminazione di una stanza da 18MQ a un prodotto preso a caso. Per questo ho esaminato con estremo scrupolo qualsiasi lampada da terra mi sia capitata di vedere su Amazon.

La mia scelta è ricaduta su questa perché la descrizione mi convinceva. In più c'era il telecomando per la regolazione rapida e la testa luminosa è orientabile a 360 gradi, così da direzionare la luce.

Arrivata intorno al 25 di febbraio, ormai è più di un mese che la utilizzo quotidianamente e ne sono entusiasta. Ti riassumo i punti di forza principali di questo prodotto, così da permetterti di capire se può rispondere alle tue esigenze:

montaggio semplicissimo : sono 4 o 5 pezzi da incastrare, 2 minuti ed è pronta all'uso;

: sono 4 o 5 pezzi da incastrare, 2 minuti ed è pronta all'uso; consumo energetico irrisorio : ha un consumo di 30W e una resa che quasi non ci si crede; sono le magie della tecnologia LED a rendere tutto questo possibile e il portafogli ringrazia.

: ha un consumo di 30W e una resa che quasi non ci si crede; sono le magie della tecnologia LED a rendere tutto questo possibile e il portafogli ringrazia. design snello, ma ottima altezza : in totale, la lampada è alta circa 1,8 metri; il corpo però è snello e sottile, occupa pochissimo spazio e la si può “nascondere” in un angolo senza problemi;

: in totale, la lampada è alta circa 1,8 metri; il corpo però è snello e sottile, occupa pochissimo spazio e la si può “nascondere” in un angolo senza problemi; accensione e spegnimento veloci: sul corpo del prodotto c'è un pannello touch con tasto on/off e per gestire l'intensità; la vera chicca è il telecomando in dotazione però, che ti permette di scegliere anche la temperatura colore e di programmare accensione e spegnimento;

con tasto on/off e per gestire l'intensità; la vera chicca è il in dotazione però, che ti permette di scegliere anche la temperatura colore e di programmare accensione e spegnimento; temperature e livello di illuminazione : si passa da 2700 gradi Kelvin (luce molto calda) a 7000K (tanto fredda da sembrare quasi blu). Impossibile non trovare la temperatura perfetta. Allo stesso modo, ci sono diversi livelli di illuminazione e addirittura una modalità “notte”, che la rende un piccolo punto luce d'emergenza;

e : si passa da 2700 gradi Kelvin (luce molto calda) a 7000K (tanto fredda da sembrare quasi blu). Impossibile non trovare la temperatura perfetta. Allo stesso modo, ci sono diversi livelli di illuminazione e addirittura una modalità “notte”, che la rende un piccolo punto luce d'emergenza; la testa regolabile a 360 gradi: si tratta di una funzione che uso spessissimo perché se lavoro al PC mi serve avere illuminazione in un certo modo, se guardo la TV preferisco invece che sia meno invadente. Un optional che trovo comodissimo.

Insomma, questa piantana LED l'ho amata da subito perché su carta aveva tutto quello che mi serviva. Provandola nel quotidiano mi sono accorta che si tratta di un prodotto valido, che fa realmente quello che promette e illumina gli ambienti esattamente come serve a me, permettendomi di combinare temperatura, intensità e direzione del fascio luminoso.

In più è un dispositivo molto gradevole esteticamente e moderno. Insomma, dopo anni, ho rivalutato le lampade da terra. Con lo sconto che ho scovato su Amazon adesso, diventa un affare. Per provarla anche tu, sii rapido: spunta il coupon in pagina e prendila a 42€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.