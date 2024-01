Piano cottura a gas 4 fuochi Samsung in super offerta a 273€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Tra le offerte valide solo per oggi di Unieuro segnaliamo quella che ha per protagonista il piano cottura a gas 4 fuochi di Samsung, disponibile a 273 euro anziché 569,90 euro, per effetto di un maxi sconto superiore al 50%. Giusto per capire, sul sito ufficiale di Samsung lo stesso modello costa 419 euro. Inoltre puoi beneficiare dell’opzione di pagamento rateale senza interessi e delle spese di spedizione gratuite. Ecco il link all’offerta.

Piano cottura a gas 4 fuochi Samsung in offerta a 273€ sul sito di Unieuro

Uno dei fiori all’occhiello del piano di cottura a gas del marcho Samsung è la potenza di ben 10,1 kW sprigionata dalle quattro piastre presenti. Per i non addetti ai lavori sembrerà un numero uguale a tutti gli altri, ma le cose non stanno così. Infatti, il valore di 10,1 kW rappresenta il massimo in questa classe.

Una potenza simile si può sfruttare ad esempio per sbollentare o saltare alimenti vari, per una cucina più intensa e allo stesso tempo rapida. Di conseguenza, anche tutto il processo di bollitura e cottura è più rapido.

Ecco perché è il piano di cottura a gas ideale per le persone che hanno poco tempo a disposizione, ma anche per chi desidera conservare al meglio il sapore e gli aromi dei suoi piatti preferiti.

La promo di oggi include la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 91 euro al mese, scegliendo in fase di check-out il pagamento con Klarna o PayPal.

