PhotoSì, nuova promo: stampa 100 foto, 50 sono gratis

Se ami stampare le tue fotografie più belle, c’è una promozione imperdibile che fa per te: PhotoSì offre 50 stampe gratis su ordini di almeno 100 stampe nei formati 10x, 12x e 13x. Ecco come approfittarne, entro il 26 marzo.

Come funziona la promozione?

L’iniziativa riguarda esclusivamente le Stampe Classiche nei formati sopra indicati, mentre sono escluse le Stampe Vintage. Se il tuo ordine supera le 100 stampe, il numero massimo di stampe omaggio rimane comunque 50. Inoltre, se il tuo ordine include formati misti, lo sconto si applicherà ai formati meno costosi.

Come ottenere le 50 stampe gratis

Per approfittare della promozione, segui questi semplici passaggi:

Seleziona almeno 100 stampe nei formati 10x, 12x o 13x Scegli se ricevere le foto direttamente a casa o ritirarle in negozio Clicca su “Aggiungi al carrello” Inserisci il codice promozionale 50SMILES nel campo Coupon Clicca su “Applica buono sconto” e verifica il totale prima di completare l’acquisto

La promozione è disponibile per ordini effettuati tramite PC, Mac e app ed è cumulabile con gli sconti quantità, ma non con altri codici sconto. Affrettati: hai tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 26 marzo per ottenere le tue 50 stampe gratuite con PhotoSì.