PhotoSì, con questo codice promo hai 20 euro di sconto su tutto

Il 2 ottobre si festeggia la festa dei nonni: un momento speciale per ricordare chi è ancora con noi e chi non c’è più, ma ci è accanto sempre. PhotoSì, per l’occasione, ha lanciato una promozione con uno sconto di ben 20 euro a fronte di una spesa minima di 60 euro, per stampare i migliori ricordi insieme.

Come ricevere 20 euro di sconto PhotoSì

PhotoSì non stampa solo fotografie: il loro sito web è colmo di prodotti personalizzabili, per un regalo davvero originale. Ci sono i fotolibri da sfogliare, le bellissime stampe su tela, i puzzle per passare un pomeriggio insieme, le tazze, i cuscini, le cover e i calendari. Un po’ di tutto, in poche parole, personalizzato con le fotografie che vuoi.

Per accedere alla promozione, inserisci nel carrello prodotti per un totale complessivo di 60 euro. Poi, in fase di acquisto, utilizza il codice promo “AUTUMN24” per ricevere 20 euro di sconto, che ti saranno scalati direttamente dal carrello. Il codice è attivo fino al 2 ottobre, quindi ti restano ancora pochi giorni per approfittarne, e può essere utilizzato anche più volte da un solo utente.

Altre promozioni PhotoSì

Fino al 30 settembre, PhotoSì ha attive anche altre promozioni interessanti. La prima è il 40% di sconto sull’acquisto di quadri, sia quelli con cornice in legno che le stampe su tela e i pannelli extra-leggeri adesivi. C’è anche uno sconto del 55% sulle stampe classiche, in tutti i formati. In entrambi i casi, non dovrai inserire nessun codice promozionale, perché lo sconto è applicato direttamente da PhotoSì al totale del carrello.

Se sei un nuovo utente, che non ha mai acquistato dal portale PhotoSì, avrai 10 euro di sconto sul primo ordine, che dovrà essere minimo di 35 euro. Lo sconto sarà inviato sotto forma di codice via e-mail e può essere usato solo una volta. Scade dopo 15 giorni dall’iscrizione.