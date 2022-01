Phishing a tema test Covid-19: è allarme truffe email

Sono in costante aumento le truffe a tema test Covid-19. Da ottobre 2021 a gennaio 2022 il numero degli attacchi phishing tramite email è aumentato del 521%. Un dato davvero allarmante che ci arriva dai ricercatori di Barracuda, organizzazione esperta in soluzioni di sicurezza di fascia enterprise cloud-enabled.

Il motivo di questa importante crescita lo si deve all'incremento delle richieste di test Covid-19 delle ultime settimane. La diffusione della variante Omicron e il relativo aumento di contagi ha fatto sì che cybercriminali esperti realizzassero truffe phishing capaci di approfittare della situazione. Scopriamo insieme come riconoscere questi raggiri per poi difendersi e non cadere nella loro trappola.

Phishing: aumentano le truffe legate ai test Covid-19

Purtroppo, complice anche la carenza dei test Covid-19, i cybercriminali hanno intensificato i loro attacchi phishing realizzando email truffa molto pericolose. Questi raggiri sfruttano diverse tattiche che hanno l'obiettivo di catturare l'attenzione delle vittime. Secondo Barracuda, però, solo tre sono le più utilizzate:

un'email contenente un'offerta di test Covid-19 o altre forniture sanitarie quali mascherine, guanti e detergenti disinfettanti. La truffa sta nella vendita di prodotti contraffatti e non autorizzati per il mercato italiano;

false notifiche di presunti mancati pagamenti di test Covid-19 con relativo account PayPal a cui inviare la somma per risolvere l'insoluto;

condivisione di falsi risultati dei test Covid-19 attraverso email phishing che imitano i laboratori o i produttori di test.

Come proteggersi da questi attacchi

Che siate privati o aziende, esistono metodi efficaci per proteggersi da questi attacchi phishing a tema Covid-19. È indispensabile prendere atto che, purtroppo, di questi tempi tutti abbiamo bisogno di imparare di più in merito. Infatti, queste truffe stanno aumentando sempre di più, colpendo chiunque. Ecco alcuni consigli utili che ci arrivano dagli esperti di Barracuda: