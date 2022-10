Phishing: nessun browser è sicuro, scoperto cosa ci mette in pericolo

Se pensavi di essere al sicuro navigando con il tuo browser preferito, ti sbagliavi di grosso. Infatti, il ricercatore mr.d0x ha scoperto una funzionalità che permette a qualsiasi cybercriminale di realizzare facilmente pagine di phishing.

Ora vediamo più nel dettaglio la nuova minaccia che rende estremamente vulnerabili i nostri browser e anche complici di phishing a causa di una funzionalità interna comune in tutti quelli basati su Chromium. Sono inclusi quindi Google Chrome, Microsoft Edge e Brave Browser.

Phishing: una nuova tecnica sfrutta la Application Mode di Chrome

In sostanza, una nuova tecnica di phishing non fa altro che sfruttare la famosa Application Mode Chromium. I cybercriminali possono così visualizzare i moduli di accesso per semplificare il furto delle credenziali. Questa modalità può generare schermate di accesso identiche a quelle originali.

Perciò la nuova tecnica scoperta da mr.d0x è molto pericolosa. Fondamentalmente le nostre credenziali sono in pericolo perché risulta molto difficile riconoscere le pagine di accesso fraudolente da quelle legittime. Ecco perché diventa necessario attivare una protezione reale contro questi attacchi.

Uno degli aspetti più pericolosi è che la funzionalità Application Mode Chromium funziona anche su altri sistemi operativi oltre a Windows e Chrome OS. In altre parole, anche gli utenti che utilizzano MacOS e Linux sono in pericolo.

