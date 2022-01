Phishing: attenzione alla mail che promette campioni gratuiti

Continuano gli attacchi phishing, nonostante siamo solo ai primi giorni del nuovo anno. La cosa più spregevole è che il nuovo ritrovato fa leva sulla situazione economica particolarmente difficile. Infatti una email, sfruttando il buon nome della famosa azienda produttrice di pasta Rummo, promette l'invio di campioni gratuiti di prodotti. L'obiettivo dei cybercriminali è solo quello di profilare i dati delle vittime e così rivenderli ad aziende di telemarketing e teleselling.

Rummo sfruttata in un altro attacco phishing

Ancora una volta Rummo è stata sfruttata dai cybercriminali come esca per una nuova campagna phishing che sta piagando molti utenti in Italia. Come anticipato, si tratta di una email che promette, dopo aver risposto a un sondaggio, l'invio di alcuni campioni gratuiti di assaggio prodotti proprio dall'azienda.

Niente di tutto questo è ovviamente vero, ma come sempre, essendo un attacco phishing, il contenuto si presenta ben realizzato. Infatti, una volta che l'utente clicca sul link per partecipare al sondaggio, viene indirizzato su una pagina dove deve registrarsi. A fare da cornice, la foto di una serie di prodotti a marchio Rummo ben assortiti, così da infondere al povero malcapitato fiducia sulla bontà dell'operazione.

Compilato il format parte il primo sondaggio a tema criptovalute e Bitcoin. Terminato, l'utente viene reindirizzato in un altro sito dove dovrà rispondere alle domande di un altro sondaggio. Qui il premio promesso è un buono spesa dal valore di 500 euro. Anche in questo caso la pagina, in puro stile phishing, è ben realizzata. Terminate le domande, la vittima dovrà partecipare a un gioco il cui premio si vince sempre al secondo tentativo.

Infine, finendo su un'altra pagina, l'utente dovrà nuovamente registrarsi inserendo i propri dati personali al fine di poter ricevere il regalo tanto ambito. Ahimè, nulla arriverà a casa della vittima che, invece, ha dato in pasto tutte le sue informazioni sensibili ai cybercriminali che hanno realizzato questa truffa phishing.

Vi segnaliamo anche una nuova email che sfrutta il nome di Amazon promettendo un voucher da 1.000 euro e un iPhone 13.