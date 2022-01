Amazon regala un voucher da 1000 euro e un iPhone 13 ma è una truffa

Ancora una volta nel mirino dei cybercriminali stanno finendo diversi utenti che credono in una mail truffa che sfrutta il buon nome di Amazon. La comunicazione informa il destinatario che è stato scelto per vincere un voucher da 1.000 euro, un iPhone 13 Pro Max o gli AirPods 3. Peccato però che si tratta di un terribile attacco phishing che cerca di rubare non solo i dati personali, ma anche il denaro del povero malcapitato. Scopriamo insieme tutti i dettagli per riconoscerla e non caderne vittima.

Attenzione alla truffa dei premi di Amazon

Ormai il phishing è la modalità di attacco preferita dai cybercriminali. Questa volta hanno ideato una truffa davvero interessante, ma alquanto improbabile. Come è possibile vincere un buono Amazon da 1.000 euro, un iPhone 13 Pro Max o degli AirPods 3? Già questi tre premi dovrebbero far sorgere diversi dubbi a chi riceve questa email.

Tra l'altro, tutto questo viene motivato da una fantomatica campagna promozionale di Amazon che, proprio “questa settimana” promuove il nuovissimo iPhone 13. Ecco il testo originale della mail incriminata che potrebbe causarvi non poche conseguenze negative:

La sorte finalmente ha scelto te!

Tu sei appena stato scelto tra gli iscritti al nostro programma per vincere un Amazon da 1000 euro. Ma non è finita qui, solo per oggi ci sono in palio anche un iPhone 13 Pro Max e delle fantastiche AirPods 3 nuove di zecca. L'opportunità è valida solo questa settimana e solo nella tua regione.

Voucher Amazon da 1000 euro + iPhone 13 Pro Max + AirPods 3

Sfrutta questa possibilità senza perdere altro tempo. Abbiamo solo bisogno di sapere dove possiamo inviarti il premio.

Questa email è anche firmata con nome e cognome, invitando il destinatario a cliccare sul link indicato nel testo. Facendolo, la potenziale vittima viene rimandata a una pagina che sembrerebbe proprio essere stata realizzata da Amazon per l'occasione. al contrario, si tratta di una truffa che sfrutta solo il suo nome. Dopo aver risposto a un sondaggio di 3 domande occorre inserire tutti i propri dati personali per ricevere il premio.

Solitamente, riscattare il premio significa inviare un contributo per il trasporto di pochi euro, ma ovviamente nessuno riceverà mai il regalo. I cybercriminali raggiungono così l'obiettivo racimolando del denaro, clonando la carta di credito e vendendo i dati personali della vittima nel Dark Web. Attenzione quindi alle email che annunciano ricchi premi da Amazon, dietro si celano spesso temibili truffe.