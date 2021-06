Non puoi certo negarlo: questo speaker Bluetooth di Philips è proprio bello ed è perfetto per la stagione in arrivo. Super portatile e performante, su eBay lo prendi a 19,90€ con spedizioni assolutamente gratis. Un gadget che non può mancare per divertirti al massimo!

Philips: speaker Bluetooth in super offerta su eBay

Il design è il suo punto forte. Il mix di verde e giallo, la forma particolare. Super compatto, lo tiri fuori dallo zaino, lo colleghi in Bluetooth a smartphone, tablet o quello che preferisci e iniziai ad ascoltare la tua musica preferita.

Niente vincoli di cavi: questo gioiellino funziona attraverso batteria integrata, che ricarichi solo quando necessario attraverso il cavo USB in dotazione. La soluzione ideale per l'estate: condividi la tua musica preferita con chi ami, ascoltala mentre sei in bici, senza indossare auricolari ed evitando il rischio di non sentire l'ambiente circostante.

Quello che più mi ha convinto è che non si tratta di un prodotto qualsiasi: questo speaker Bluetooth è di Philips, un brand leader nel settore dell'elettronica di consumo. L'occasione di poterlo avere a 19,90€ appena è troppo ghiotta per lasciarsela scappare: la trovi direttamente su eBay.

Come ti ho anticipato, le spedizioni sono assolutamente gratuite, offerte dal venditore, che è un professionista e non un privato. Non perdere questo affare, anzi, non perdere neanche tutti gli altri: li trovi pubblicati in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone