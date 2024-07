Philips Sonicare: spazzolino elettrico a METÀ PREZZO su Amazon

L’igiene dentale è uno degli aspetti più importanti per il nostro benessere, nonché per il nostro aspetto. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere un fantastico spazzolino elettrico a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro.

Ti posso assicurare che non ci sono errori, quantomeno non di scrittura. Anche se potresti non visualizzarlo siamo di fronte uno sconto del 50% sul prezzo originale che ti permette di risparmiare tantissimo. Soprattutto avrai un gadget indispensabile per la pulizia dei denti giornaliera. Vedrai risultati incredibili dopo pochissimo tempo.

Philips Sonicare a prezzo assurdo

Indubbiamente il prezzo dello spazzolino elettrico Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 in questo momento è ai minimi termini. Grazie alla sua tecnologia sonica riesce a fare fino a 62.000 movimenti al minuto per una pulizia profonda e veloce. Toglie le macchie superficiali per denti bianchissimi.

Sincronizzando la testina con l’impugnatura, lo spazzolino ti avvisa quando è ora di cambiarla per avere sempre il miglior risultato. Potrai decidere tra due programmi di pulizia in base alle tue esigenze. È dotato di un timer che vibra intervalli di 30 secondi permettendoti di capire quando è il momento di cambiare zona di spazzolamento. E ha un’autonomia fino a due settimane.

Non c’è davvero tempo da perdere perché si tratta di un’offerta a tempo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.