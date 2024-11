Philips Sonicare Serie 3100: 2 spazzolini elettrici a pochissimo (47€)

Se anche per te l’igiene dentale è una delle cose più importanti e a cui fai tanta attenzione allora sono certo che non vorrai perderti questa occasione unica. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello due spazzolini elettrici Philips Sonicare Serie 3100 a soli 47,99 euro, invece che 64,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 26% che abbatte il prezzo e lo porta vicinissimo al minimo storico. Potrai risparmiare un bel po’ e soprattutto ottenere ciò che ti serve per una pulizia completa dei denti, gengive sane e un sorriso che abbaglia.

Philips Sonicare Serie 3100: 2 in 1 a prezzo shock

Con questa promozione di Amazon potrai avere ben 2 spazzolini elettrici Philips Sonicare Serie 3100 a un ottimo prezzo. Grazie alla loro tecnologia sonica avanzata riesce a eliminare la sporcizia nei denti in modo efficace ma molto più delicato. Il sensore della pressione integrato ti permette di capire se stai premendo troppo sulle gengive evitando così di rovinarle inavvertitamente.

Possiede due funzioni che ti permettono di spazzolare i denti per tutto il tempo necessario che ti permette di avere un’ottima pulizia, senza lasciare nulla indietro. È in grado di rimuovere le placche fino a tre volte meglio rispetto a uno spazzolino tradizionale e non dovrai assolutamente fare fatica. A un’impugnatura ergonomica ed è molto maneggevole. Le testine si cambiano facilmente e all’interno della confezione ne troverai 2, più 2 manici e 2 caricabatterie con la base collegata a un cavo USB.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi fare in fretta perché si tratta di una promozione davvero allettante. Quindi prima che tutto sparisca vai su Amazon e acquista i tuoi due spazzolini elettrici Philips Sonicare Serie 3100 a soli 47,99 euro, invece che 64,99 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.