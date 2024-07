Philips Sonicare ProtectiveClean 5100, prezzo bomba: super sconto del 41%

Il Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 è attualmente in offerta su Amazon a 87,99€, un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 149,99€. E’ uno degli spazzolini elettrici più avanzati sul mercato: una soluzione formidabile per avere denti puliti e brillanti e un’igiene orale impeccabile.

Il Sonicare ProtectiveClean 5100 utilizza la tecnologia sonica avanzata di Philips per offrire fino a 62.000 movimenti di spazzolamento al minuto, garantendo una rimozione della placca fino a sette volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale. Questo modello è dotato di tre modalità di pulizia: Clean, White e Gum Care. La modalità Clean è ideale per la pulizia quotidiana, la modalità White aiuta a rimuovere le macchie superficiali, mentre la modalità Gum Care offre una pulizia delicata per massaggiare e stimolare le gengive. Il sensore di pressione integrato avvisa l’utente se sta applicando troppa pressione, proteggendo così le gengive e lo smalto dentale.

Un’altra caratteristica distintiva del Sonicare ProtectiveClean 5100 è il sistema BrushSync, che monitora l’uso della testina e avvisa quando è il momento di sostituirla. Questo assicura che lo spazzolino sia sempre efficiente e che la pulizia sia sempre ottimale. Il dispositivo è anche dotato di una batteria a lunga durata che può durare fino a due settimane con una singola carica, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano e i viaggi.

L’esperienza di pulizia è ulteriormente migliorata dalla custodia da viaggio inclusa, che protegge lo spazzolino e lo rende facile da trasportare. Inoltre, la tecnologia sonica di Philips è delicata sui denti e sulle gengive, ma efficace nella rimozione della placca e delle macchie.

Non farti scappare la possibilità di avere uno dei più avanzati e completi spazzolini elettrici sul mercato ad un prezzo competitivo: acquista il ProtectiveClean 5100 a soli 87,99€!