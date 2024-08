Philips OneBlade, prezzo top: solo 39,99€ (-37%) e tanti accessori inclusi

Rasatura perfetta, senza irritazioni e in tempo record. Il Philips OneBlade è rapidamente diventato uno dei più venduti e apprezzati rasoio elettrici sul mercato, e per ottimi motivi! Oggi è in super offerta su Amazon a soli 39,99€, con un imperdibile sconto del 37%.

Il set in offerta include 3 lame originali OneBlade, che sono progettate per durare fino a quattro mesi ciascuna, garantendo una rasatura efficace e confortevole. Inoltre, è fornito di un pettine regolabile 5 in 1, che consente di scegliere tra diverse lunghezze di taglio, permettendo una personalizzazione completa del proprio stile. Il kit corpo incluso assicura una rasatura sicura anche nelle aree più sensibili, grazie a un design che protegge la pelle.

Il OneBlade è resistente all’acqua, quindi può essere utilizzato sia a secco che sotto la doccia, offrendo una grande flessibilità. La lama esegue circa 200 tagli al secondo, permettendo di ottenere risultati rapidi e precisi. L’autonomia della batteria è di circa 45 minuti, sufficienti per diverse sessioni di rasatura, con un tempo di ricarica di 8 ore.

Questo rifinitore è molto apprezzato per la sua praticità e la qualità della rasatura, sia per la barba che per il corpo, rendendolo uno degli strumenti più completi e convenienti disponibili sul mercato. Approfittare dell’attuale offerta su Amazon e fallo tuo a soli 39,99€ invece di 62,99€.