Philips OneBlade, prezzo bomba: rasatura istantanea senza irritare la pelle

L’offerta su Amazon per il Philips OneBlade (Original Hybrid Face + Body) è un’occasione da non perdere per chi cerca un versatile strumento per la cura del corpo e della barba. Attualmente in sconto del 15%, questo kit completo è disponibile al prezzo speciale di 39,99€ invece di 47,00€.

Dotato della tecnologia OneBlade, questo dispositivo offre una rasatura efficace anche sui peli più lunghi grazie ai suoi movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto). Il doppio sistema di protezione, con un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole, proteggendo la pelle da irritazioni e tagli.

Il Philips OneBlade è progettato per tagliare la barba senza irritare la pelle. Grazie al pettine regolabile 5 in 1, è possibile ottenere una lunghezza uniforme della barba da 1 a 5 mm, mentre la lama a doppia direzione di taglio consente di creare contorni precisi con facilità.

Questo kit include anche accessori per il grooming del corpo, come un pettine per il corpo ad aggancio (3 mm) e un sistema di protezione della pelle, che offre un ulteriore livello di protezione sulle aree più sensibili. Inoltre, il dispositivo è dotato di una lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo, garantendo una rasatura sempre fresca e precisa.

Il Philips OneBlade è ricaricabile tramite cavo USB-A, rendendolo comodo da usare sia a casa che in viaggio. Il set include anche due lame originali per il viso, un cappuccio di protezione e un manuale dell’utente per un’esperienza completa di grooming.

Il Philips OneBlade Original Hybrid Face + Body è un versatile strumento per la cura del corpo e della barba, che offre una rasatura efficace e confortevole sia per il viso che per il corpo. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon per aggiungere questo pratico dispositivo alla tua routine di grooming.

