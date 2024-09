Philips OneBlade: il rasoio per viso e corpo in offerta a 39,99€ (-37% Amazon)

Philips OneBlade è il rasoio elettrico perfetto, versatile e affidabile per la cura della barba e del corpo. Oggi puoi acquistare il kit completo di tutti gli accessori a soli 39,99 euro invece di 62,99 su Amazon.

Philips OneBlade: il rasoio elettrico più facile da usare

Philips OneBlade è dotato della rivoluzionaria tecnologia omonima utile per rifinire, radere e definire con facilità, grazie ad una lama che si muove a una velocità impressionante di 12.000 movimenti al minuto. La lunghezza dei peli non sarà mai un problema, dato che il dispositivo è capace di affrontarli sempre con efficacia per darti una rasatura confortevole tramite un doppio sistema di protezione.

Il rasoio è infatti pensato per prendersi cura della tua pelle, riducendo al minimo il rischio di irritazioni: il pettine regolabile 5 in 1 ti aiuta a rifinire la tua barba alla lunghezza desiderata, mentre la lama a doppia direzione è perfetta per creare contorni precisi e puliti. Il set in questione include anche il kit per il corpo, così da radere e rifinire qualsiasi tipo di pelo con facilità tramite un pettine ad aggancio da 3 mm con sistema di protezione della pelle per le aree più sensibili: sì, proprio quelle a cui stai pensando.

La lama è in acciaio inossidabile e mantiene una sensazione di freschezza fino a 4 mesi di utilizzo continuo: quando si tratterà di doverla sostituire sarà il rasoio stesso ad avvisarti.

All’interno della confezione troverai infine: 1 dispositivo OneBlade, 2 lame originali per il viso, 1 pettine regolabile 5 in 1, 1 kit corpo completo con pettine e sistema di protezione, 1 cappuccio di protezione, 1 cavo di ricarica USB-A, e un manuale d’uso. Tutto questo a soli 39,99 euro, non fartelo scappare.