Philips OneBlade First Shave: rasoio elettrico delicato e preciso ora a soli 29€

Tuo figlio è ormai cresciuto e quindi ha cominciato a farsi la barba? Vorresti regalargli un bel rasoio elettrico che però non sia eccessivamente aggressivo? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Philips OneBlade First Shave a soli 29,99 euro, invece che 36,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 19% che porta il prezzo a uno dei più bassi finora registrati e dunque è davvero una straordinaria occasione. Soprattutto perché questo rasoio elettrico è molto delicato sulle pelli sensibili ma efficace e preciso. Perfetto per i più giovani che sono alle prime rasature.

Philips OneBlade First Shave a un super prezzo

Non ci sono dubbi, Philips OneBlade First Shave è uno dei migliori rasoi elettrici per pelli delicate e a questa cifra è da prendere all’istante. Si tratta di un rasoio progettato per chi è alle prime rasature e garantisce un impatto decisamente più delicato. Nonostante questo ha una lama precisa e affilata che offre 6000 movimenti al minuto per una rasatura veloce in una sola passata.

È perfetto anche per rifinire le basette, il pizzetto e i baffi. Puoi creare contorni precisi a seconda del tuo stile. Inoltre ha un design leggero, maneggevole e con un manico antiscivolo. È completamente impermeabile e quindi potrai usarlo anche sotto la doccia e con la pelle bagnata senza problemi. E non sarà necessario nemmeno usare la schiuma da barba. Gode di una super batteria che offre 30 minuti di autonomia ininterrotta con una ricarica di 8 ore.

Insomma un prodotto straordinario che oggi ti porti a casa a molto meno del suo prezzo. Dunque non perdere tempo o rischi che tutto finisca. Vai subito su eBay e acquista il tuo Philips OneBlade First Shave a soli 29,99 euro, invece che 36,99 euro. Concludi subito l’ordine e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 2 giorni senza pagare la spedizione.