Philips OneBlade + accessori in offerta: tuo con uno sconto del 37%

Il Philips OneBlade è un eccellente rosaio elettrico che si fa apprezzare per la sua versatilità e per la sua efficienza: è possibile avere una rasatura completa in pochissimi minuti, riducendo (se non praticamente azzerando) il rischio di tagliare o irritare la pelle. Peraltro, oltre che per la barba, lo potrai usare senza problemi anche per la rasatura dei peli del corpo e funziona benissimo anche sotto alla doccia.

Oggi Amazon propone un pacchetto con il Philips OneBlade + numerosi accessori ad un prezzo fortemente ribassato: lo paghi 39,99€, con un generoso sconto del 37% sul suo normale prezzo. Nella confezione, oltre al rasoio OneBlade, avrai anche due lame di ricambio (per un totale di tre), un pettine regolabile 5-in-1 e, quindi, un kit per la rasatura del corpo.

Il OneBlade si distingue per la sua capacità di adattarsi ai contorni del viso e del corpo, grazie a lame flessibili che seguono le curve della pelle, offrendo una rasatura confortevole senza irritazioni. Le lame sono facili da sostituire e il sistema di attacco semplifica il passaggio da una lama per il viso a una per il corpo​.

La durata della batteria è un altro punto forte, con il OneBlade che offre fino a 120 minuti di utilizzo senza filo con una singola carica, rendendolo pratico e affidabile per l’uso quotidiano. Con un utilizzo normale, potrai raderti per intere settimane senza doverlo mettere in ricarica.

In generale, il Philips OneBlade è un eccellente prodotto progettato per rendere la rasatura un processo semplice, relativamente veloce e confortevole. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito a meno di 40€!