Philips OneBlade al 40% su Amazon, da prendere al VOLO

Se vuoi avere uno stile tutto tuo e regolare la barba come vuoi approfitta di questo sconto incredibile che trovi su Amazon per avere uno dei migliori rasoi elettrici sul mercato. Metti subito nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 37,99 euro, invece che 62,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 40% avrai un notevole risparmio e soprattutto metti le mani su un dispositivo eccezionale e super versatile. Infatti potrai decidere il tuo look ogni giorno riuscendo a radere, regolare o rifinire la tua barba. Un 3 in 1 spettacolare che a questo prezzo è assolutamente da prendere al volo.

Philips OneBlade: il rasoio elettrico super versatile

Sicuramente uno dei punti di forza di questo rasoio elettrico e la sua straordinaria versatilità. Oltre a raderti avrai la possibilità, grazie ai 4 pettini in dotazione, di regolare la barba tra 1 e 5 mm. O ancora rifinisce in modo preciso con la lama a doppia direzione di taglio che ti permette di avere un’ottima visione mentre curi il pizzetto, le basette o i baffi.

Philips OneBlade è dotato di una tecnologia che ti permette di essere efficace anche sui peli più lunghi. Il rasoio segue i contorni del volto per riuscire a tagliare in ogni zona senza irritare il viso. Ha un design leggerissimo e un’impugnatura maneggevole per il massimo del comfort. In confezione troverai anche una lama di ricambio inclusa che ti permetterà praticamente di avere fino a un anno di utilizzo.

Approfitta anche tu di questa fantastica offerta, ma fai presto perché il prezzo si alzerà da un momento all’altro. Prima che questo avvenga dirigiti su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 37,99 euro, invece che 62,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.