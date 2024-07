Philips OneBlade 360 con RIBASSO del 42% su Amazon è un AFFARE

Per una rasatura perfetta del viso che non irriti la pelle devi sicuramente acquistare un rasoio elettrico di qualità e oggi puoi fare un colpaccio. Quindi vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Philips OneBlade 360 a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto gigante del 42% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Tieni presente che si tratta di un ritorno al minimo storico ed è un’esclusiva di Amazon. Quindi non perdere tempo perché difficilmente l’offerta durerà a lungo. Tra l’altro se sei un cliente Prime puoi acquistare subito e pagare in comode rate a partire da 11,67 euro al mese senza interessi per 3 mesi. Se non sei ancora iscritto clicca qui.

Philips OneBlade 360 al prezzo più basso di sempre

Sicuramente il fatto che Philips OneBlade 360 sia tornato al prezzo più basso lo rende uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Come ti dicevo è un rasoio elettrico di qualità. Possiede l’innovativa lama 360 per il viso che taglia in entrambe le direzioni consentendoti una rasatura senza irritare la pelle.

Grazie ai suoi movimenti rapidissimi di circa 12.000 al minuto avrai una rasatura perfetta. Puoi rifinire la barba, le basette e i baffi con estrema precisione. Inoltre ha un design ergonomico con impugnatura antiscivolo e maneggevole, è resistente all’acqua e gode di una batteria che dura per 1 ora con una singola ricarica.

Che stai aspettando? L’offerta potrebbe scadere a momenti quindi sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade 360 a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.