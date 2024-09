Philips OneBlade 360 è il migliore rasoio elettrico: regola, rade e rifinisce

Che tu abbia la barba folta o più corta, il pizzetto o i baffi o che invece ti radi completamente sono certo che questa promozione che ti segnalo non la vuoi perdere. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il rasoio elettrico Philips OneBlade 360 a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro.

Potresti non vederlo ma sul prezzo originale c’è uno sconto del 42% che quindi questo momento ti fa risparmiare ben 25 euro sul totale. Potrai buttare via le lamette perché non ti serviranno più a nulla. Avrai il tuo stile per una barba perfetta in pochissimo tempo, con meno fatica e soprattutto senza irritare la pelle.

Philips OneBlade 360 non ha rivali e a questa cifra è super

Già di per sé Philips OneBlade 360 è uno dei migliori rasoi elettrici in commercio e poi a questo prezzo non c’è assolutamente nemmeno da discuterne. Siamo di fronte a un dispositivo innovativo con un corpo leggerissimo e un’impugnatura maneggevole e antiscivolo. Lo puoi tranquillamente usare sotto la doccia e con la pelle asciutta o bagnata.

È dotato di una lama con movimenti rapidissimi fino a 12.000 al minuto per essere efficace sia su barbe più lunghe che su quelle più corte. Ha un rivestimento scorrevole con punte arrotondate in modo da rendere la rasatura efficiente e confortevole. Inoltre scorre in tutte le direzioni per cui non dovrai passare e ripassare sulle stesse zone. Gode poi di una batteria che dura un’ora intera per permetterti quindi di raderti più e più volte prima di doverla ricaricare. E in confezione troverai un pettinino per la regolazione della barba più lunga.

Fai presto perché si tratta davvero di una promozione super vantaggiosa. Perciò non perdere il treno, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade 360 a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costa la spedizione sappi che, se sei iscritto ad Amazon Prime, non pagherai nulla. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.