Philips OneBlade 360 Face + Body: rasoio regolabarba a PREZZO HOT

Se vuoi raderti il viso, il corpo o regolare la barba in modo semplice e veloce per uno stile unico, gestendo il tuo look ogni volta che desideri, non perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips OneBlade 360 Face + Body a soli 49,99 euro, anziché 67,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 26% e dunque adesso risparmi ben 18 euro sul totale. Soprattutto avrai un rasoio elettrico spettacolare, molto versatile e con una batteria che dura a lungo. E se sei iscritto ai servizi Prime lo potrai acquistare subito e pagarlo in comode rate da 16,67 euro al mese, per 3 mesi senza interessi. Non sei ancora abbonato? Fallo subito cliccando qui.

Philips OneBlade 360 Face + Body a prezzo sconvolgente

Philips OneBlade 360 Face + Body è indubbiamente uno dei migliori rasoi elettrici per viso e corpo. Ha un design estremamente maneggevole e leggero. È dotato di una super batteria che dura tantissimo e si ricarica in un attimo.

Possiede una lama in grado di tagliare 360° per un maggior controllo e meno passate. In questo modo non irriti la pelle e riesci a rifinire la barba, le basette o i baffi nel migliore dei modi. In confezione troverai dei pettini che ti permettono di regolare la barba fino a 5 mm.

Questo è davvero un prezzaccio e quindi devi fare alla svelta o rischi che tutto finisca. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade 360 Face + Body a soli 49,99 euro, anziché 67,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.