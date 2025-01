Philips L'Or Barista: macchina da caffè con capsule singole e doppie (-32€)

Stai cercando una macchina da caffè con sistema a capsule che non costi troppo ma che garantisca un ottimo espresso? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria offerta che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello la splendida Philips L’Or Barista a soli 82,50 euro, invece che 114,99 euro.

Ebbene sì, sembra impossibile ma invece è tutto vero. Con lo sconto del 28% avrai un risparmio di oltre 32 euro sul totale e soprattutto una splendida macchina da caffè con un sistema a capsule innovativo. Potrai infatti scegliere l’erogazione di una o due tazze. Una soluzione davvero straordinaria a un ottimo prezzo.

Philips L’Or Barista: il caffè buonissimo in una o due tazze

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti della macchina da caffè Philips L’Or Barista è il suo sistema a capsule doppie. Potrai infatti scegliere sia tra quelle classiche, che erogano una tazza di caffè, o le capsule doppie che ne erogano due simultaneamente. Grazie alla pompa della pressione da 19 bar potrai gustarti un espresso buonissimo.

Questa è una macchina professionale con un design compatto, elegante e moderna. Ha un serbatoio dell’acqua da 1 litro che potrai facilmente riempire e un pratico salva gocce unito in blocco al raccogli capsule. Ha dei pratici pulsanti per l’accensione e l’erogazione delle tazze di caffè che ti permetteranno di scegliere un espresso lungo, corto o doppio in base alle tue preferenze. Inoltre in confezione troverai un assortimento di 9 capsule di diverso genere.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Con questo sconto la promozione è impossibile che duri ancora a lungo. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Philips L’Or Barista a soli 82,50 euro, invece che 114,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.